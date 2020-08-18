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Aktüel Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:43:42 -
Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dervişli köyü Aydınlar Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların, filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, ikinci bir emre kadar mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.


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