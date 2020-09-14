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Aktüel Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:30:56 -
Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tatarlı köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Köye giriş ve çıkışların 14 gün sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Tatarlı köyünde Kovid-19 pozitif tanısı konulan hastanın temas öyküsünün olması nedeniyle tedbir amaçlı bulaşın önlenmesini sağlamak, vatandaşlarımızın sağlığını korumak, Kovid-19 salgınının kontrolü ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince Tatarlı köyüne giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak, geçişleri kontrollü olarak sağlıyor.

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