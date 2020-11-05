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Aktüel Osmaniye'de 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Osmaniye'de 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:56:57 -
Osmaniye'de 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

OSMAİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu biri motosikletli kurye 2 kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Sanayi sitesi yakınlarında dün tabancayla düzenlendiği saldırıda lokantada paket servis personeli olarak çalışan Murat İsmail Deniz (27) ile Halitağalar köyü yakınlarında Tamer Koşkoş'u öldürüp Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde ağabeyi Ali E'yi yaraladıktan sonra polise teslim olan A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, motosikletli kurye olarak çalışan Murat İsmail Deniz, motosikletle iş yerine dönerken tabancayla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan zanlı A.E, daha sonra polise teslim olmuş, ifadesinde Murat İsmail Deniz'in yanı sıra Halitağalar köyü yakınlarında Tamer Koşkoş'u ve Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde ağabeyi Ali E'yi de vurduğunu itiraf etmişti.

Ekipler, başından ve göğsünden vurulduğunu belirlediği Koşkoş'u ölü bulmuş, zanlının ağabeyi Ali E'nin ise başından vurularak ağır yaralandığı ve Kadirli Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı tespit edilmişti.

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