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Osmaniye merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 11 kişi gözaltında

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖPDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:04
Osmaniye merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 11 kişi gözaltında

Osmaniye merkezli 9 ilde, FETÖPDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında halen görevde olan biri astsubay ve biri polis olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcıcığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, FETÖPDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye merkezli Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas, Mardin, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, Osmaniye'de dershane öğretmeni olarak görev yapan O.B., Y.E., A.B. ve F.A., Kahramanmaraş'ta dershane öğretmeni E.S., Adıyaman'da polis memuru S.T., Gümüşhane'de astsubay M.Y.T., Sivas'ta dershane öğretmeni İ.A., Mardin'de eski öğretmen N.E., Elazığ'da belediye işçisi V.Ş. ve Şanlıurfa'da kapatılan Zirve Üniversitesi çalışanı M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin, eğitim gören öğrencilerin örgüte kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıkları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:04
  1. Osmaniye
  2. Şanlıurfa
  3. Sivas
  4. Mardin
  5. Kahramanmaraş
  6. Gümüşhane
  7. Gaziantep
  8. Elazığ
  9. Adıyaman
  10. FETÖ operasyonu
  11. FETÖ'nün eğitim yapılanması
  12. Gözaltılar var
  13. terörle mücadele

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  • MilletMillet33 dk önce
    Ey devlet Ankaradaki bir hukuk fakültesine gelip oradaki Ankebutu .sinsi iblisi ,kanserli hücreyi, bir fetö beslemesi piçi derdest etmeni sabırla bekliyor ve takip ediyor ve dualar ediyorum

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