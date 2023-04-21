Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilandaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 69 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; tabloda belirtilen puan türünden en az 50 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla,

adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

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