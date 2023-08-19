Osmangazi’nin spor yatırımları meyvesini veriyor

Osmangazi Belediyesi’nin ‘Sporla Gelişen Bursa Sağlıklı Yetişen Nesiller’ idealiyle hayata geçirdiği spor yatırımları, meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar ilçenin dört bir yanında birçok spor tesisi hizmete açıp, altyapıdan Türk sporuna sayısız sporcu yetiştiren Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Osmangazi Atletizm Salonu ile spor yatırımları konusunda hizmet çıtasını en yükseğe taşıdı.

“Türkiye’nin en büyüğü, en güzeli”

Küçükbalıklı Mahallesi’nde 73 metre çatı ara mesafesi ile 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen uluslararası standartlardaki dev spor tesisini basın mensuplarıyla birlikte gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlere spor yapmaları için en iyi imkânları sunduklarını, bunun karşılığını da kısa sürede aldıklarını belirtti. Osmangazi Atletizm Salonu’nun Avrupa standartlarının üzerinde bir tesis olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Türkiye’nin en büyüğü ve en güzeli bu tesis. Böyle bir tesiste müsabakalara hazırlanan sporcularımız, ayrı bir motivasyon ve özgüven kazanıyor. Birçok milli sporcumuz bu salonda antrenman yapıp müsabakalara çıkıyor. Devlet olarak en iyi yerdeyiz, en güzelini yapıyoruz. Bu salon, açıldığı günden itibaren 24 farklı şampiyonaya ev sahipliği yaptığı. Şehrin merkezinde, sporun merkezi burası oldu.” dedi.





Osmangazi Belediyesi olarak farklı bölgelerde birçok spor tesisi ile hizmet verdiklerini anlatan Başkan Dündar, özellikle yaz spor okullarında 5 ayrı havuzda 15 bin çocuğun eğitim aldığını, bunun yanında ilçedeki 64 amatör spor kulübüne, tesis, malzeme ve ulaşım desteği verdiklerini kaydetti.

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Başkan Dündar’dan şampiyonlara tebrik

Basın mensuplarına spor salonundaki birimler hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha sonra başarılı sporculara ödül takdim etti. Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte 400 metre engellide Dünya ve Avrupa Şampiyonu Berke Akçam, 110 metre engellide Balkan Şampiyonu Ayetullah Demir, disk atmada Balkan Şampiyonu Enes Çetinkaya ve çekiç atmada Balkan Şampiyonu ve dünya şampiyonası finalisti Emre Çiftçi’nin yanı sıra farklı branşlarda başarılı olan sporcuları tebrik ederek ödül verdi. Salondaki farklı platformlarda antrenman yapan sporcuları basın mensuplarıyla birlikte izleyen Dündar, sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.





Atletizmin merkezi, Osmangazi Atletizm Salonu

Küçükbalıklı Mahallesi’nde 73 metre çatı ara mesafesi ile 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen salon, 8 kulvarlı pist, 1000 kişilik seyirci kapasitesine sahip. Pist uzunluğu 120 metre, 6 koşu ve 4 ısınma kulvarı yer alıyor. Salonda, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) belirlediği 2000 lükslük aydınlatma değerini karşılayan armatürler ile 356 adet özel tasarım LED aydınlatma armatürü bulunuyor. Ayrıca; Salonda; IAAF’ın belirlediği standartlarda hakem odaları, sporcular için kondisyon salonu, fitness, duş, kafeterya ve basın odası gibi fiziki mekanlar da inşa edildi.

Dev tesisin iklimlendirme (ısıtma ve soğutma) ihtiyacı için salonun ısısını istenilen değerlerde tutan otomasyonlu klima santrali kuruldu. Salonun, ısıtma ve sıcak su ihtiyacı güneş panellerinden karşılanırken; engelli sporcular için de engelsiz bir ortam oluşturuldu.

Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimariye sahip olan salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlıyor. ‘Sporla Gelişen Bursa Sağlıklı Yetişen Nesiller’ idealiyle hayata geçirdiğimiz Osmangazi Atletizm Salonu, sporcu eğitimi ve antrenmanlar için 365 gün hizmet veriyor.