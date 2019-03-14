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Osmangazili genç judocuların şampiyonluk sevinci

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükselten Osmangazi Belediyespor, Judo Akademi sporcularıyla Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları’na damga vurdu.

14 Mart 2019 Perşembe 13:23
Osmangazili genç judocuların şampiyonluk sevinci

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükselten Osmangazi Belediyespor, Judo Akademi sporcularıyla Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları’na damga vurdu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Birinciliği Müsabakaları’nda, Osmangazi Belediyespor’un başarılı judocuları göz doldurdu. 2003-2004 ve 2005 doğumlu toplam 220 sporcu katılımıyla Kırklareli’nde gerçekleşen müsabaka, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazili 19 sporcunun Bursa İl Karması adına boy gösterdiği maçların erkekler kategorisinde 34 kilogramda tatamiye çıkan Yunus Emre İlhan birinci oldu. Bunun yanı sıra 46 kilogramda Harun Temel ve 66 kilogramda Recep Aras da birincilik başarısı elde ederken, 50 kilogramda Yunus Emre Kahraman ikincilik, 73 kilogramda Osman Özdemir ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Ferdi olarak yarışan sporcular aldıkları 50 puan ile İstanbul ve Sakarya’nın önüne geçerek şampiyon oldu.


Gösterdikleri performanstan dolayı sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nisan ayında Bursa’da düzenlenecek yarı final maçlarında genç judoculara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:23
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