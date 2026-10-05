Osmangazi'de su kesintisi uyarı: Nilüferköy'de sular kesilecek!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde belirlenen tarih ve saatlerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada cümlelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi ve civarında 06 Ekim 2026 (SALI) tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."