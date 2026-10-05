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Yerel Osmangazi'de su kesintisi uyarı: Nilüferköy'de sular kesilecek!
Yerel

Osmangazi'de su kesintisi uyarı: Nilüferköy'de sular kesilecek!

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Osmangazi'de su kesintisi uyarı: Nilüferköy'de sular kesilecek!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde belirlenen tarih ve saatlerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi ve civarında 06 Ekim 2026 (SALI) tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

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