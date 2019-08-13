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Osmangazi’de kurban kesim yerleri temizlendi

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kesim alanı olarak düzenlediği noktaları, her gün yıkama işlemi yaparak temizliyor.

13 Ağustos 2019 Salı 14:41
Osmangazi’de kurban kesim yerleri temizlendi

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kesim alanı olarak düzenlediği noktaları, her gün yıkama işlemi yaparak temizliyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden temizlik çalışmaları ile kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun dezenfekte edilerek, bayram süresince kurbanını kesecek vatandaşlar için hijyenik hale getiriliyor.


Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmelerini sağlamak amacıyla 21 farklı noktada kurban kesim alanları kuran Osmangazi Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesai kavramı gözetmeden belediye ekipleri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden temizlik çalışmalarıyla, kesim alanlarındaki kötü kokuların önüne geçti ve vatandaşların mağdur olmasını önledi. Yapılan kesimlerin ardından bölgede yaşanabilecek haşere oluşumunun da önüne geçmek amacıyla ilaçlamalar yapıldı ve bakteri oluşumu engellendi. Osmangazi Belediyesi’nin almış olduğu tedbirler sayesinde vatandaşlar, kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik şartlarda kesme fırsatı buldu. Ayrıca, kesim merkezlerinde görevli temizlik ekipleri de anında müdahale ederek, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşmasına müsaade etmedi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, amaçlarının vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şekilde kurbanlarını kesebilmesi olduğunu ifade ederek, “İlçemizdeki 21 açık ve kapalı pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak düzenledik. Bayramın birinci gününden itibaren bu kesim yerlerinde temizlik çalışmaları sürdürüyoruz. 6 müdürlükten 185 personelimiz bayram süresince görev yapıyor. 12 su tankeri, 24 kamyon, ve 16 iş makinesi ile kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik çalışmaları yürütüyoruz.Kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırıldı. Genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edildi. Temizlik çalışmalarımız bayram süresince devam edecek. Osmangazi’de kötü görüntülerin oluşmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:41
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