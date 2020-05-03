Osmangazi’de 3 günde 9 bin çöp konteyneri ilaçlandı

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamındaki dezenfekte çalışmalarını 3 günlük sokağa çıkma yasağında da aralıksız sürdürdü. 3 günde 9 bin 400 çöp konteyneri ilaçlandı.

Korona virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Osmangazi Belediyesi, salgının etkilerini en aza indirmek için gayret gösteriyor. Virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına ilk vakanın görüldüğü günden bu yana çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 3 günde 29 meydan, 28 ana cadde, 41 kamu binası çevresi ve 9 bin 400 de çöp konteyneri ilaçladı.

Korona virüse karşı aldıkları tedbirlerle süreci başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Aldığımız tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları büyük önem arz ediyor. Ekiplerimiz, 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah, bu tedbir ve gayretlerimizin karşılığını en kısa zamanda alacağız” dedi.