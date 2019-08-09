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Osmangazi kurban bayramına hazır

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahat ve hijyenik ortamda kesebilmesi için gerekli tedbirleri aldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:31
Osmangazi kurban bayramına hazır

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahat ve hijyenik ortamda kesebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. 21 farklı noktada kurban kesim yeri oluşturulurken, özel kesim yerleri de hijyen kontrolünden geçirildi.


Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliği ve kötü görüntülerin yaşanmadığı bir kurban bayramı geçirmek adına gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik ortamda kesebilmeleri için ilçedeki kapalı ve açık pazar alanları kurban kesim alanı olarak düzenlendi.


Bağlarbaşı, Alemdar, Panayır, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit, Geçit Hayvan Pazarı, Soğanlı-Çirişhane, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Veysel Karani Kurban Satış Yeri ve Yunuseli açık pazar yerleri ile Soğanlı ve Dikkaldırım kapalı pazar alanlarında kurban kesimi için gerekli hazırlıklar tamamlandı.


Kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırıldı. Genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edildi. Fosseptiklerin açılması gibi alt ve üst yapı hizmetlerine dikkat edildi. Kesim yerlerinde bayram süresince kötü görüntülerin oluşmaması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Kesim yerleri bayram süresince 12 tankerle sürekli olarak yıkanacak. Her pazar alanında büyük çöp konteynerları yer alacak. Çalışmalar bayram süresince her saat sürecek. Osmangazi Belediyesi’nin almış olduğu tedbirler sayesinde vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik şartlarda kesme fırsatı bulacaklar.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Geçit Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanı ve kesim yerini ziyaret etti. Büyük ve küçükbaş hayvan kotralarını gezen Başkan Dündar’a hayvan satıcıları ve vatandaşlar kurban satış yerlerinde verilen hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kurban satış ve kesim yerlerinde herhangi bir sorun yaşamaması için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Dündar, “Maksadımızvatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kurbanlarını kesebilmesi. İlçemizdeki 21 açık ve kapalı pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak düzenledik. Ayrıca vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına 15 farklı noktadaki özel kesim yerlerini de sıkı bir denetimden geçirdik. 6 müdürlükten 185 personelimiz bayram süresince görevlerinin başında olacak. 15 motorize ekip, 24 kamyon, 16 iş makinesi ve 12 su tankeri bayram süresince çalışacak. Kurbanlarını, belediyemizin belirlediği alanların dışında kesen vatandaşlarımız, hem çevre kirliliğine sebep oluyor, hem de halkımızın sağlığını tehlikeye atıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını rica ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:31
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