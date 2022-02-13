“Osmangazi Köprüsü ekonomiye değer kattı”

Karaismailoğlu, “Mudanya Bulvarı Hızlı Tren Üstyapı Şantiyesi”nde saha incelemesinin ardından yaptığı konuşmada, tüm şehirlerde olduğu gibi Bursa’yı da dünyayla ulaşımın her modunda bağlamak için ciddi planlamalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin hem ulaştırmadaki hem de haberleşmedeki tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hale geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa’yı da içine alan Marmara Ringi’ni oluşturduk” dedi.

Gayri safi yurt içi hasılaya 8.5 milyar lira katkı

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nün nüfusun en yoğun olduğu bölgeyi daha da canlandırdığına değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Proje, ekonomiye değer kattı, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine büyük katkı sağladı. İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahındaki tesisleri, bakım ve işletme merkezleriyle diğer ticari alanlarda binlerce personel, bu proje sayesinde istihdam edildi. Otoyolun hizmete girmesinden sonra bu güzergahta 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı, 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı, 61 bin yatak eklenen işletmeler, böylece daha uzun bir turizm sezonu geçirdi” ifadelerini kullandı.