Osmaneli’nde Korona virüsü 4’üncü can aldı
Bilecik’in Korona virüs (Covit-19) vakasının en çok görüldüğü ilçesi olan Osmaneli’nden bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bilecik’in Korona virüs (Covit-19) vakasının en çok görüldüğü ilçesi olan Osmaneli’nden bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Osmaneli’nde Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle daha önceden 3 can kaybı yaşanırken son olarak Nezahat E. (81) hayatını kaybetti. Merhume ilçeye bağlı Ciciler köyünde yoğun önlemler altında defnedilirken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe halkını gerekmedikçe sokağa çıkmaları yönünde uyardı.