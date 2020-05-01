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Aktüel

Osmaneli’nde Korona virüsü 4’üncü can aldı

Bilecik’in Korona virüs (Covit-19) vakasının en çok görüldüğü ilçesi olan Osmaneli’nden bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:54:26 -
Osmaneli’nde Korona virüsü 4’üncü can aldı

Bilecik’in Korona virüs (Covit-19) vakasının en çok görüldüğü ilçesi olan Osmaneli’nden bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Osmaneli’nde Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle daha önceden 3 can kaybı yaşanırken son olarak Nezahat E. (81) hayatını kaybetti. Merhume ilçeye bağlı Ciciler köyünde yoğun önlemler altında defnedilirken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe halkını gerekmedikçe sokağa çıkmaları yönünde uyardı.

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