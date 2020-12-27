Osmaneli'de kış sebzesi hasadı günlük 300 işçiye ekmek kapısı oluyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ıspanak, pırasa, karnabahar, lahana gibi kış sebzelerinin hasadı, çoğunluğu kadınlardan oluşan günlük ortalama 300 işçiye ekmek kapısı oluyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, eylül ayında ekimi yapılan ve aralık ayında hasadına başlanan ıspanağın, bölgenin önemli geçim kaynaklarından olduğunu, başta Marmara Bölgesi olmak üzere çevre illerin ıspanak, karnabahar, lahana ve pırasa gibi sebze ihtiyacının önemli bölümünü karşıladıklarını anlattı.

İşçilerin tarlalarda yaklaşık 8 saat çalıştığını aktaran Ünver, şöyle devam etti:

"Şu anda ıspanak hasadı yapılıyor. Havalar kurak gittiğinden, su olmadığından herkes üretim yapamıyor. Yani sulama olursa üretim oluyor, sulama olmazsa üretim olmuyor. Bu nedenle maliyetler de yükseldi. Ispanağın kilogramı 3-4 liradan teslim ediliyor. Havaların kurak gitmesi ve ayazdan dolayı verim düşüşü oluyor."

Ünver, Osmaneli'nin verimli topraklara sahip bir ilçe olduğunu vurguladı.

Bölgenin toprak ve hava yapısının çok önemli olduğunu dile getiren Ünver, "Şu anda ıspanak olan yer, yazın karpuz tarlasıydı. Karpuz aldıktan sonra ıspanak var. Burası bittikten sonra bir kez daha ıspanak dikmeyi hedefliyorlar. Nisan ayında da onun hasadı yapılır. Yılda 3 hasat yapılıyor. Yaz, kış, kar demiyoruz. Kadın işçilerimiz devamlı arazideler. Bacasız sanayiyiz. Günlük ortalama 300 kişiye iş veriliyor." dedi.

Ünver, ıspanağın İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Zonguldak, Bartın, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

İlçede 20 yıldır ıspanak üretiminde çalışan Mürşide Karaca da kış tarımının zorluğuna dikkat çekerek, ekmeklerini topraktan çıkardıklarını ifade etti.

Sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini anlatan Karaca, "İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy hallerine gönderiyoruz. Kendi tarlamızda 90-95 işçi çalışıyor, günlük 2 bin 500 kasa kesiyoruz. Bu sene fiyatlar güzel." diye konuştu.

Necla Ünlü (53) ise kendilerine iş kapısı çıktığını, eve katkılarının olduğunu ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirerek, ayakları ve kollarının üşümemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

