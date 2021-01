Osman Ünlü Hoca'dan anne ve babalara 'rızık' uyarısı: Çocuklarınızı felakete sürüklemeyin

Osman Ünlü Hoca, "Rızık, çok çalışmakla değişir mi? Haram yoldan gelen rızık da, ezelde takdir edilmiş rızık mıdır?" sorusunu cevapladı.

'Kimse rızkını bitirmeden ölmez'

"Allahü teâlâ, her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır." diyen Ünlü, "İnsanların, hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi, her insanın bedeninin ve ruhunun rızıkları da bellidir. Rızık hiç değişmez, azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez ve kimse kendi rızkını yemeden, bitirmeden ölmez." dedi.

'Helal yoldan ulaşılan rızık bereketli olur'

Rızkı helal yoldan aramanın önemine değinen Ünlü Hoca, "Bir kimse, Allahü teâlâ emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık, ona bereketli olur. Bu çalışmaları için de sevap kazanır. Eğer, rızkını Allahü teâlânın yasak ettiği yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat, bu rızık ona hayırsız, bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlar da, onu felaketlere sürükler." diye konuştu.

Anne ve babaları uyardı: Çocuklarınızı felakete sürüklemeyin

"Çocuklarını para kazanmak için haram yerlere gönderenler çoğalmaktadır." hatırlatması yapan Osman Ünlü Hoca, "Aç kalmalarından korkarak, onlara dinlerini öğretmiyor, Kur’ân-ı kerim okutmuyor, yavrularını cahillerin ellerine bırakıyorlar. Çocukları dinsiz, imansız yetişiyor. Geleceklerini kazansınlar diyerek, namusların, hayâların yok edilmesine hangi vicdan razı olur? Sıkıntılar çekerek, ezelde ayrılmış olan rızıklarına kavuşuyorlar. 'Namaz karın doyurmuyor, kızların ev işlerini öğrenmesi, ekmek parası getirmiyor. Zamana uymazsak, dine bağlı kalırsak sürünürüz' gibi çılgınca konuşanlar da oluyor. Hâlbuki, oğullarına, küçük iken dinleri, imanları öğretilir, Kur’ân-ı kerim okutulur, bundan sonra da, Allahü teâlânın emirlerine uygun olarak para kazanmaya çalıştırılırsa, yine aynı rızka, hem de kolayca, rahatça kavuşurlar." şeklinde konuştu.