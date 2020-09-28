  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Osman Sonant kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas’i kim oynuyor?
Biyografi

Osman Sonant kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas’i kim oynuyor?

TRT'de başlayan yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hakkında izleyiciler araştırmalar yapmaya başladılar. Andreas rolünü oynayan kim, gerçek isimleri ne gibi araştırma yapan izleyici kitlesi ayrıca Osman Sonant kimdir, kaç yaşında ve hangi dizi ve filmlerde oynadı gibi araştırmalar yapmaya başladılar. Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi oyuncu Andreas Osman Sonant kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:15:00 - 2020-09-28 18:15:43
Osman Sonant kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas’i kim oynuyor?

TRT'de başlayan yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde başladı. Andreas rolünü oynayan kim, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Andreas rolünde oynayan oyuncunun gerçek ismi nedir? Sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmakta. Andreas karekterini oynayan isim Osman Sonant kimdir, kaç yaşında ve hangi dizi ve filmlerde oynadı

Osman Sonant kimdir?

Osman Sonant 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Osman Sonant, oyunculuğa 1997 senesinde Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı eğitimle ilk adımını attı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde tamamlayan Osman Sonant, televizyon ekranlarına Kurtlar Vadisi Irak filmiyle geçti. Osman Sonant 2009 yılında, Pandora'nın kutusu adlı filminde Mehmet karekterini oynadı. Bu filmdeki karekter  Osman Sonant’a ödül getirdi. Osman Sonant, 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu. Leyla ile Mecnun” dizisindeki Yavuz rolünü canlandıran Osman Sonant, “Fİ” dizinde Sadık karekterini, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Kerim Adil rolünü oynadı. burcudur.

Osman Sonant’ın rol aldığı diziler ve filmler:

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları

Uyanış Büyük Selçuklu Devleti Melikşah Buğra Gülsoy kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Devleti Melikşah Buğra Gülsoy kimdir?

Biyografi

Uyanış Büyük Selçuklu Devleti Melikşah Buğra Gülsoy kimdir?

Terken Hatun Hatice Şendil kimdir?
Terken Hatun Hatice Şendil kimdir?

Biyografi

Terken Hatun Hatice Şendil kimdir?

Ekin Koç kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti Sultan Sencer
Ekin Koç kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti Sultan Sencer

Biyografi

Ekin Koç kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti Sultan Sencer

Turna kimdir? Uyaniş: Büyük Selçuklu Sevda Erkinci yerelidir?
Turna kimdir? Uyaniş: Büyük Selçuklu Sevda Erkinci yerelidir?

Biyografi

Turna kimdir? Uyaniş: Büyük Selçuklu Sevda Erkinci yerelidir?

Arslantaş kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | İlker Kızmaz nerelidir?
Arslantaş kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | İlker Kızmaz nerelidir?

Biyografi

Arslantaş kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | İlker Kızmaz nerelidir?

Serdar Kılıç kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan kimdir?
Serdar Kılıç kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan kimdir?

Biyografi

Serdar Kılıç kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan kimdir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı