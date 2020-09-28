Osman Sonant kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas’i kim oynuyor?

TRT'de başlayan yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde başladı. Andreas rolünü oynayan kim, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Andreas rolünde oynayan oyuncunun gerçek ismi nedir? Sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmakta. Andreas karekterini oynayan isim Osman Sonant kimdir, kaç yaşında ve hangi dizi ve filmlerde oynadı

Osman Sonant kimdir?

Osman Sonant 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Osman Sonant, oyunculuğa 1997 senesinde Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı eğitimle ilk adımını attı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde tamamlayan Osman Sonant, televizyon ekranlarına Kurtlar Vadisi Irak filmiyle geçti. Osman Sonant 2009 yılında, Pandora'nın kutusu adlı filminde Mehmet karekterini oynadı. Bu filmdeki karekter Osman Sonant’a ödül getirdi. Osman Sonant, 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu. Leyla ile Mecnun” dizisindeki Yavuz rolünü canlandıran Osman Sonant, “Fİ” dizinde Sadık karekterini, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Kerim Adil rolünü oynadı. burcudur.

Osman Sonant’ın rol aldığı diziler ve filmler:

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları