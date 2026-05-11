SGK borçlarına 72 ay taksit müjdesi: Torba teklif TBMM gündeminde

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
SGK borçlarına 72 ay taksit müjdesi: Torba teklif TBMM gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılmasına dair kritik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifini görüşmeye hazırlanıyor.

Salı günü başlayacak olan görüşmelerde, ekonomi ve sosyal güvenlik alanında vatandaşları ve şirketleri yakından ilgilendiren birçok madde karara bağlanacak.

Taksit süresi iki katına çıkıyor

Teklifin en dikkat çeken maddesi, SGK borçlarındaki ödeme kolaylığı oldu. Mevcut düzenlemede 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, borç yapılandırmasında kolaylık sağlamak amacıyla teminatsız tecil tutarı üst sınırının 1 milyon liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeden belediyeler, şirketler ve vatandaşlar faydalanabilecek.

Yurt dışı kazançlarına vergi istisnası ve varlık barışı

Yeni yasa teklifi, yurt dışından getirilecek varlıklar ve kazanılan gelirler için de önemli avantajlar sunuyor:

  • 20 Yıllık İstisna: Türkiye’de yerleşmiş sayılan ancak son 3 takvim yılında burada ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.
  • Varlık Bildirimi: Yurt dışındaki para, altın ve döviz gibi varlıklarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bildirenler hakkında vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

İstanbul Finans Merkezi'ne dev destek

Torba teklif ile İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) küresel rekabet gücünü artırmak hedefleniyor:

  • Vergi İndirimi: İFM’de faaliyet gösteren kuruluşlara uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar uzatılıyor.
  • Harc Muafiyeti: Finansal faaliyet harcı muafiyeti ise 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.

SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor!
SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor!

Ekonomi

SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor!

SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yerel

SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

