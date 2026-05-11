Test sürüşü yapan İngiltere yolcusu olacak! MG’den Arsenal maçlı kampanya

SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, markanın yeni nesil hibrit modeli ZS Hybrid+ için dikkat çekici test sürüşü kampanyasını hayata geçirdi. Marka, “MG Test Sürüşü ile Rotanız İngiltere” sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında, 10 kişiyi MG’nin anavatanı İngiltere’ye götürecek.Bu özel kampanya ile, 31 Temmuz tarihine kadar ZS Hybrid+ ile test sürüşü yapan ve Instagram’da en yaratıcı paylaşımı gerçekleştiren 10 kişi unutulmaz bir İngiltere seyahati ve Arsenal maçını tribünden izleme deneyimi kazanacak. MG’nin sponsoru olduğu Arsenal’in maç atmosferini yerinde yaşama fırsatı sunan bu kampanya, benzersiz Hybrid+ deneyimini sosyal medya yaratıcılığıyla bir araya getiriyor.

10 kişiye unutulmaz fırsat

SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyan yeni kampanyasını duyurdu. “MG Test Sürüşü ile Rotanız İngiltere” kampanyası kapsamında katılımcılar, MG ZS Hybrid+ ile gerçekleştirecekleri test sürüşünün ardından yaratıcı içerikleriyle unutulmaz bir İngiltere deneyiminin sahibi olabilecek.Kampanyaya katılmak için MG yetkili satıcılarını ziyaret ederek test sürüşü formunu dolduran ve ZS Hybrid+ modeliyle test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar, ZS Hybrid+ modelinin görünür olduğu fotoğraf veya videolarını Instagram hesaplarında #MGileRotaİngiltere etiketi ve @mgturkiye mention’ı ile paylaştıklarında kazanan 10 kişi arasında yer alma fırsatı yakalayacak.MG'nin anavatanı İngiltere’ye gitmeye hak kazanan 10 kişi, unutulmaz bir seyahatin yanı sıra Arsenal maçını tribünden izleme ayrıcalığı da yaşayacak.

MG ile Arsenal arasında işbirliği

MG’nin globalde İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Arsenal ile gerçekleştirdiği iş birliği de kampanyanın en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. MG Motor UK, Arsenal ile çok yıllık bir ortaklık anlaşmasına imza atarken, İngiliz otomobil üreticisi kulübün resmi otomotiv ortağı olmuştu. Markanın 100. yılındabaşlayan bu iş birliği ile MG, Arsenal’in hem erkek hem de kadın futbol takımlarını destekliyor.

Kazananlar jüri değerlendirmesiyle belirlenecek!

31 Temmuz günü sona erecek kampanya kapsamında paylaşımlar jüri tarafından değerlendirilecek. En yaratıcı içerikleri hazırlayan katılımcılar arasından toplam 10 kişi İngiltere seyahati kazanacak. Kazananlardan 6 kişi ZS Hybrid+ satın alan kullanıcılar arasından, 4 kişi ise henüz satın alma gerçekleştirmeyen katılımcılar arasından seçilecek. Sonuçlar 14 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Kampanya kapsamında İngiltere’de gerçekleştirilecek Arsenal maçı deneyiminin tarihleri ise maç takviminin netleşmesinin ardından duyurulacak. MG Türkiye, futbol tutkusunu ve otomobil deneyimini aynı heyecanda buluşturan bu özel kampanya ile kullanıcılarına sıra dışı bir marka deneyimi sunmayı hedefliyor.