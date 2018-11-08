Osman sakatlandı, Cavaliers evinde yenildi

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam edildi. Los Angeles Lakers, Staples Center’da karşılaştığı Minnesota Timberwolves’ı 114-110'luk skorla mağlup etti. Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 10 ribaund, 9 asistle öne çıkarken, Josh Hart 21 sayı, 4 ribaund ve Kyle Kuzma 21 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti. Derrick Rose 31 sayı, 5 asist ve Jimmy Butler 24 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

Cedi Osman belinden sakatlandı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'a 95-86'lık skorla mağlup oldu. Cavaliers’ta Cedi Osman ilk 5 başladığı mücadelenin 6. dakikasında belinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Thunder'da Dennis Schroder 28 sayı, 7 ribaund ve Paul George 18 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Cleveland Cavaliers'ta Collin Sexton 15 sayı, 2 ribaund ve Jr Smith 13 sayı, 2 asist ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı oynanacak 4 maçla devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:

Cleveland Cavaliers: 86 - Oklahoma City Thunder: 95

Orlando Magic: 96 - Detroit Pistons: 103

Atlanta Hawks: 107 - New York Knicks: 112

Miami Heat: 95 - San Antonio Spurs: 88

Indiana Pacers: 94 - Philadelphia 76ers: 100

Memphis Grizzlies: 89 - Denver Nuggets: 87

New Orleans Pelicans: 107 - Chicago Bulls: 98

Utah Jazz: 117 - Dallas Mavericks: 102

Sacramento Kings: 105 - Toronto Raptors: 114

Los Angeles Lakers: 114 - Minnesota Timberwolves: 110