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Osman sakatlandı, Cavaliers evinde yenildi

​Milli basketbolcu Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da oynadığı Oklahoma City Thunder'a 95-86 yenildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:00
Osman sakatlandı, Cavaliers evinde yenildi

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam edildi. Los Angeles Lakers, Staples Center’da karşılaştığı Minnesota Timberwolves’ı 114-110'luk skorla mağlup etti. Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 10 ribaund, 9 asistle öne çıkarken, Josh Hart 21 sayı, 4 ribaund ve Kyle Kuzma 21 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti. Derrick Rose 31 sayı, 5 asist ve Jimmy Butler 24 sayı, 5 ribaund ile oynadı. 

Cedi Osman belinden sakatlandı 

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'a 95-86'lık skorla mağlup oldu. Cavaliers’ta Cedi Osman ilk 5 başladığı mücadelenin 6. dakikasında belinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Thunder'da Dennis Schroder 28 sayı, 7 ribaund ve Paul George 18 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Cleveland Cavaliers'ta Collin Sexton 15 sayı, 2 ribaund ve Jr Smith 13 sayı, 2 asist ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı oynanacak 4 maçla devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle: 

Cleveland Cavaliers: 86 - Oklahoma City Thunder: 95 
Orlando Magic: 96 - Detroit Pistons: 103 
Atlanta Hawks: 107 - New York Knicks: 112 
Miami Heat: 95 - San Antonio Spurs: 88 
Indiana Pacers: 94 - Philadelphia 76ers: 100 
Memphis Grizzlies: 89 - Denver Nuggets: 87 
New Orleans Pelicans: 107 - Chicago Bulls: 98 
Utah Jazz: 117 - Dallas Mavericks: 102 
Sacramento Kings: 105 - Toronto Raptors: 114 
Los Angeles Lakers: 114 - Minnesota Timberwolves: 110 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:00
  1. Cedi Osman
  2. NBA
  3. Cleveland Cavaliers

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