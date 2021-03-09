Osman Pamukoğlu'ndan çarpıcı uyarı: ABD ve Rusya, Türkiye'yi kuşatmak için anlaştı!

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, ABD ile Rusya'nın Orta Doğu'da anlaştığını belirterek iki ülkenin Türkiye'yi kuşatmaya çalıştığını belirterek, ABD'nin bölgedeki planlarını anlattı.

Veryansın TV'nin Youtube kanalına konuşan Pamukoğlu, ABD'nin Türkiye sınırında bir Kürt devleti kurma planından vazgeçmediğini belirterek, bu konuda Rusya, Almanya, Fransa ve İsrail'in destek verdiğinin altını çizdi.

Pamukoğlu, ABD'nin planlarını aleni bir şekilde işlediğini vurgulayarak, "Orada iç içe yaşıyorlar. Kobani ABD'ye gidiyor, birlikte kucaklaşıyorlar. Binlerce tır gidiyor. Bir tek uçakları yok. Ona da ihtiyaçları yok ki, ABD üsleri orada" dedi.

"ABD ve Rusya anlaştı"

Osman Pamukoğlu, ABD ve Rusya'nın Orta Doğu'da anlaştıklarını belirterek, "Fırat'ın doğusu ve Irak'ın kuzey ABD'nin kontrolünde, Fırat'ın batısı da Suriye'de. İkisi de anlaştı." ifadelerini kullandı.

Pamukoğlu, Rusya ve ABD'nin Türkiye'yi nasıl kuşattığını ise şu sözlerle anlattı:

"Akdeniz'in kıyısından Fırat'ın doğusuna kadar Rusya, Fırat'ın doğusundan Acem sınırına kadar Amerika... Orada 60 bin kişilik PKK kuvveti var."

"ABD'nin hedefi Kürt devleti kurmak"

ABD'nin bölgede bir Kürt devleti kurmak hedefinden vaz geçmediğinin altını çizen Pamukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlerde Fırat'ın hem doğusundan hem de batısından Türkiye'ye baskı gelecek. Türkiye'ye ilk gelecek baskı yaptırımlarla olcak. Şahıslara ve şirketlere yaptırımlar olacak. Küçük dalgalar halinde olacak ama bunu arttıracak.

Dedeağaç'ta 30 bin kişilik tatbikat yapıyor. ABD'nin bölgede zaten bir uçak gemisi var. Onunla Suriye'de istediği gibi vuruyor. Benim birinci siyasi hedefim Uzak Doğu ve Pasifik diyor ama çelişki içinde çelişki var."