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Spor Osman Özköylü: Hayal kırıklığı oldu
Spor

Osman Özköylü: Hayal kırıklığı oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-13 03:14:00 -
Osman Özköylü: Hayal kırıklığı oldu

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 'İlk maç bizim için hayal kırıklığı oldu' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Pendikspor, iç sahada karşılaştığı Hatayspor’a 5-1’lik skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçlarında hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiren Osman Özköylü, “Hayallerimizde böyle bir şey yoktu. Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Yediğimiz gol öncesi tehlike oluşturduk. Kaleye gelen ilk top, gol oldu. Oyuna devam ettik yine iyi oynadık pozisyonlara girdik karşı karşıya kaçırdık. Gelen ikinci top yine gol dolu. Kaleye gelen ilk iki topun gol olması direnci etkiledi. Savunmada yaptığımız basit hatalar oynayan oyuncukların seviyesine yakışmadı. İlk yarıda 4 etkili atak var 2’si gol oldu, bir direk biri kalecimiz kurtardı. İlk 35 dakika içinde iyi ataklarımız oldu ama maalesef içeri atmayı beceremedik. İkinci yarı değişiklik yaparak hamle yaptık. Farklı bir şey yapmak isterken daha başlama düdüğü ile kalemizde gördük. Başlamadan bitti 3-0 olduktan sonra moral düşmesi toparlamayı zorlaştırıyor. 3 değişiklik sonrası hamle şansı azaldı. Bugün gerçekten her şey bizim aleyhimize oldu bu da bizi üzüntülü sonuçla karşı karşıya bıraktı. Gerçek kapasitemiz bu değil. Sıkıntılarımız var. Yeni takımız. Kısa sürede oluşturulmaya çalışan bir takımız. Eksiklerimiz çok fazla. Transfer isteklerimiz var ama bir türlü katamadık. Zaman olmadığından hızlı hareket edemedik. Güç katacak oyuncular takıma hep geç katıldı. Takımla beraber çalışma süreleri kısıtlı oldu. Süre yetmediği için fizik ve taktik anlamda istediğimiz seviyeye gelemedik. Önümüzdeki süreci iyi kullanmamız gerekiyor. Transfer yapmamız gerekiyor. Oyuncu transferi kolay olmuyor ama yapmak zorundayız. Bugün bizim için önemli dersti. Hepimiz bu dersten olumlu şeyler çıkaracağız” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş maçında bu haftaki gibi kötü görüntü olmayacak”

2. hafta oynayacakları Beşiktaş maçını da değerlendiren Osman Özköylü, “Bugünkü gibi olmayacak. Elimizdeki oyuncuların genel durumunu görme fırsatımız oldu. Analiz ederek en hazır oyuncuları seçerek Beşiktaş maçına farklı oyunla saha içi dizilişle düşüneceğiz. Maçı izleyip analiz yapacağız. Bu haftaki gibi kötü görüntü olmayacak. Beşiktaş maçı zor. Beşiktaş, çok hazır ritm yakalamış takım. Sıkıntılarımız olduğunu gördük. Ne kadar doğru hazırlanabilirsek o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

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