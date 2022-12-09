Osman Nuri Topbaş'tan BİM açıklaması: Üzülüyoruz

BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş'ın kuzeni Osman Nuri Topbaş, son günlerde zincir marketlerle ilgili yapılan açıklamalara ilişkin bir çıkışta bulundu.

Topbaş, Mustafa Latip Topbaş'ın sahibi olduğu BİM üzerinden kendisinin ve ailesinin kasıtlı olarak hedef alındığını belirterek, "Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

"Şahsım ve ailem kasıtlı olarak polemiklere konu ediliyor"

Son günlerde sosyal ve geleneksel medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda ‘bazı çevreler’ şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu ederek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

"30 yıl önce ticaret yapmayı bıraktım"

Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.

Mesaimin tamamını başta Kur’an hizmetleri olmak üzere ilim, irfan ve hayır işlerine teksif etmeye gayret gösteriyorum. Cenâb-ı Hakkʼın izniyle son nefesime kadar da bu istikamette yürüme niyet ve arzusu içindeyim.

Bu dünyada fânîlik ve acziyetimizi idrâk ederek Rabbimizʼe hakikî bir kul olabilmek, bizim için payelerin en büyüğüdür. Bunun dışındaki her türlü menfaat, çıkar ve yakıştırmadan Allah’a sığınırız.

"İstismar asla kabul edilemez"

Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir.

Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez.

Ailem ve şahsım adına üzüntü verici

Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir.

Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz.