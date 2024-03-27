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Gündem Osman Nuri Kabaktepe: Özel'in İstanbul’a giriş yasağı var
Gündem

Osman Nuri Kabaktepe: Özel'in İstanbul’a giriş yasağı var

Yeniakit Publisher
2024-03-27 01:34:00 -

Canlı yayına katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "CHP Genel Başkanının da İstanbul’a giriş yasağı var." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ndeki yönelik CHP'den gelen açıklamalara canlı yayında cevap verdi.

Özel'e İstanbul ambargosu

"Zaten CHP Genel Başkanının da İstanbul’a giriş yasağı var." diyen Kabaktepe, "Sayın Özgür Özel’in seçim döneminde İstanbul’a geldiğini, miting yaptığını görmedik. İl binasının dışında İstanbul’da bir tane bile resmi yok." ifadelerini kullandı.

CHP'nin hiçbir mitinginin AK Parti'den kalabalık olmadığını belirten Kabaktepe, "24 Mart'ta oluşan heyecanın üstünü kimse örtemez. Bir işaret fişeği olmuştur. Sayın Murat Kurum'un 31 Mart'ta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını o gün 650 bin İstanbullu o alanda hem sesimizle, hem gönlümüzle, hem kalbimizle, hem aklımızla haykırmış olduk." diye konuştu.
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