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Osman maçı yarıda bıraktı

Milli basketbolcumuz Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın, Indiana Pacers'la oynadığı sezonun üçüncü hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

09 Ekim 2018 Salı 19:34
Osman maçı yarıda bıraktı

Milli oyuncumuz Cedi Osman, Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers'ın karşılaştığı maçta sakatlandı. Pacers karşısında maça ilk beş başlayan Cedi, maçın yedinci dakikasında oyun alanını terk etti. Milli yıldızımız hakkında bir açıklama yapan Cavaliers, Cedi Osman'ın maç içinde herhangi bir sakatlık yaşamadığını, ağrılarının devam etmesi üzerine oyundan alındığını duyurdu.

BİR SONRAKİ MAÇTA DİNLENDİRİLECEK

Karşılaşmayı 5 sayıyla tamamlayan Cedi Osman'ın bir sonraki hazırlık maçında dinlendirilmesi bekleniyor. Mücadeleyi Indiana Pacers 111-102 kazanırken Victor Oladipo 23 sayı-6 ribaund, Domantas Sabonis 16 sayıyla galibiyette etkili oldular. Cleveland Cavaliers'ta ise Kyle Korver 17 sayı, John Holland 14 sayı kaydetti. (Skorer)

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:34
  1. Cedi Osman
  2. sakatlık
  3. Cleveland Cavaliers

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