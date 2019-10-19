Osman Karaca kimdir? FETÖ imamı Osman Karaca yakalandı mı?

Türkiye hem içerde hem de dışarda terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi. FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu öğrenilen Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.