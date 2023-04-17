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Gündem Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tepki: Bayram ikramiyelerini yatırmadınız
Gündem

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tepki: Bayram ikramiyelerini yatırmadınız

Yeniakit Publisher
2023-04-17 21:13:00 -
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tepki: Bayram ikramiyelerini yatırmadınız

AK Parti Milletvekili adayı olarak gösterilen Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yatırılmadığını belirttiği bayram ikramiyeleriyle ilgili tepki gösterdi.

Osman Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Değerli mesai arkadaşlarım Ramazan Bayramı ikramiyeleriniz Mayıs ayının ilk haftası hesaplarınıza yatırılacaktır. Şimdiden bayramınızı kutlar iyi çalışmalar dilerim. Yıldırım Özer - Anfa Genel Müdürü" ifadelerinin yer aldığı SMS'i paylaştı.

Gökçek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Mansur Yavaş, kıymetli Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayram öncesi ikramiyelerini yatırmadınız. Çalışanlar, çocuklarına, ailelerine bayram hediyeleri alacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu için diğer illere gideceğinize lütfen çalışanlarınızla ilgilenin."

İşte o tweet:


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