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Osman Gazi'yi kim oynayacak! O isimler

Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Gazi karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu. Teklif gönderildiği iddia edilen 7 isim var.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:25
Osman Gazi'yi kim oynayacak! O isimler

Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Gazi karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu.

Osman Gazi için çok sayıda isme teklif götürüldü. İşte o isimler…

1. FURKAN PALALI

Teklif götürülen isimlerden biri No:309 dizisinde başrolde olan Furkan Palalıoldu. Devam eden dizisinin finale yaklaşması dolayısıyla Osman Gazi olma ihtimali yüksek görünüyor.

2. UĞUR PEKTAŞ

Uğur Pektaş’ın Diriliş Ertuğrul‘a gireceği zaten konuşuluyordu. Ancak Osman Gazi rolü için olduğu tahmin edilmiyordu.

3. ENGİN ÖZTÜRK

Engin Öztürk’ün Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 2.selim karakteri dolayısıyla bu role yakın isimlerden olduğu düşünülüyor.

4.BURAK ÖZÇİVİT

Burak Özçivit’in Osman Gazi rolü için gelen teklifi reddettiği iddia edildi. Yakışıklı oyuncuya bu teklifin götürüldüğü aylar öncesinden konuşuluyordu. Ancak Özçivit, başka bir proje için prensip anlaşmasında olması dolayısıyla bu teklife sıcak bakmadı.

5. İBRAHİM ÇELİKKOL

Elçin Sangu‘nun anlaştığı bir proje için İbrahim Çelikkol’a da teklif götürüldüğü öğrenilmişti. Dolayısıyla İbrahim Çelikkol’un bu rolde olup olmayacağını yeni sezonda göreceğiz.

6. MURAT YILDIRIM

Murat Yıldırım, Osman Gazi rolüne yakın isimlerden biri olarak görünüyor.

7. ONUR TUNA

Onur Tuna yine TRT1‘de yayınlanan Filinta dizisinde canlandırdığı karakter nedeniyle Osman Gazi rolüne yakın isimlerden biri olarak görünüyor.

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Bey, 1258 yılında Söğüt‘te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesiHalime Hatun‘dur. 1281’de, 23 yaşındayken Kayı Boyu‘nun yönetimini üstlenen Osman Gazi, ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmaktaki becerisiyle ün kazanmıştır.Aşiretin ileri gelenlerinden, Ömer Bey‘in kızı Malhun Hatun ile evlenmiştir; bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti‘nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğmuştur.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:25
  1. burak özçivit
  2. Engin Öztürk

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