Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişikliği yapmasından sonra bu kez de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklik yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi. Osman Dereli MASAK başkanlığından neden görevden alındı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılırken dün Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun başında bulunan Osman Dereli de görevden alındı. Osman Devli’nin görevden neden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Osman Dereli kimdir?

Osman Dereli, 1974 Ankara Doğumludur. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Maliye Bakanlığı’nda hesap uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda grup başkanı olarak görev yaptı.

2006 -2008 yıları arasında ABD’de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

25.09.2012 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığına atanmıştır.

29.03.2016 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.