0553 313 94 23

Osman Dereli MASAK başkanlığından neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişikliği yapmasından sonra bu kez de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklik yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi. Osman Dereli MASAK başkanlığından neden görevden alındı?

09 Ağustos 2019 Cuma 09:55
Osman Dereli MASAK başkanlığından neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişikliği yapmasından sonra bu kez de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklik yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi. Osman Dereli MASAK başkanlığından neden görevden alındı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılırken dün Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun başında bulunan Osman Dereli de görevden alındı. Osman Devli’nin görevden neden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Osman Dereli kimdir?

Osman Dereli, 1974 Ankara Doğumludur. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Maliye Bakanlığı’nda hesap uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda grup başkanı olarak görev yaptı.

2006 -2008 yıları arasında ABD’de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

25.09.2012 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığına atanmıştır.

29.03.2016 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:55
  1. Ankara
  2. Osman Dereli MASAK başkanlığından neden görevden alındı?
  3. Osman Dereli kimdir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı
    1. Demir ve demir dışı metaller ihracatı..
    2. Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde..
    3. Hayvan yetiştiricilerine sahte para ve..
    4. Bangladeş'te 500 bin Arakanlı Müslüman..
    5. Kıbrıs'ta önemli görüşme! Bir araya..
    6. Bayramda deri sektörüne 200 milyon..
    7. Diyarbakır'da kaçak elektrik..
    8. İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30..
    9. Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    10. Arsenal, David Luiz'i transfer etti
    11. Sürücülere bayram tatili uyarısı
    12. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    13. Akaryakıtta çifte indirim
    14. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    15. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    16. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    17. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    18. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    19. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    20. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    21. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    22. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    23. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    24. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    25. Ödemeler dengesi (2)
    26. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    27. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    28. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    29. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    30. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!