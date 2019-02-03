Osman Çakmak kimdir? | Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak hayatı Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan zehirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. Peki Osman Çakmak kimdir? İşte Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak hayatına dair merak edilenler...

Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan zehirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. Peki Osman Çakmak kimdir? İşte Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak hayatına dair merak edilenler... Osman Çakmak kimdir? Türkiye Ampute Milli Takım kaptanımız Osman Çakmak Türk Silahlı Kuvvetlerde Komando olarak görev yapmakta idi. Şırnak’ta görev bölgesinde mayına basması neticesinde sol ayağını kaybetmiştir. Osman Çakmak aslen Tokat Narkışla köyündendir. Çiftçi bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Osman Çakmak İlköğretimi bitirdikten sonra iki abisi ile birlikte İstanbul’a çalışmaya gitmiştir. 09 Ekim 2017 tarihinde Vodafone Park’ta İngiltere Milli takımı ile final maçını Türkiye 2-1 kazanmış ve Avrupa Şampiyonu olmuştur.

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