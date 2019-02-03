0553 313 94 23

Osman Çakmak kimdir? | Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak hayatı

Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan zehirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. Peki Osman Çakmak kimdir? İşte Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak hayatına dair merak edilenler...

03 Şubat 2019 Pazar 21:49
Osman Çakmak kimdir? | Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak hayatı

Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan zehirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. Peki Osman Çakmak kimdir? İşte Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak hayatına dair merak edilenler...

Osman Çakmak kimdir?

Türkiye Ampute Milli Takım kaptanımız Osman Çakmak Türk Silahlı Kuvvetlerde Komando olarak görev yapmakta idi. Şırnak’ta görev bölgesinde mayına basması neticesinde sol ayağını kaybetmiştir. Osman Çakmak aslen Tokat Narkışla köyündendir.

Çiftçi bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Osman Çakmak İlköğretimi bitirdikten sonra iki abisi ile birlikte İstanbul’a çalışmaya gitmiştir.

09 Ekim 2017 tarihinde Vodafone Park’ta İngiltere Milli takımı ile final maçını Türkiye 2-1 kazanmış ve Avrupa Şampiyonu olmuştur.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 21:49
  1. Şırnak
  2. Tokat
  3. İstanbul
  4. Osman çakmak
  5. Osman Çakmak kimdir?
  6. osman çakmak kim
  7. osman çakmak nereli
  8. tokat osman çakmak
  9. osman çakmak hayatı
  10. osman çakmal biyografisi
  11. Osman Çakmak'ın hüzünlü hayat hikayesi
  12. cumhurbaşkanı erdoğan osman çakmak taziye
  13. ampute milli takım kaptanı
  14. ampute milli takım kaptanı osman çakmak
  15. spor
  16. tokat
  17. biyografi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    2. Sibsi ve 2. Abdullah, ortak ekonomik..
    3. Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    5. 100 bin dönüm arazi sular altında..
    6. "Vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    8. Maçın ardından
    9. ABD kuklası Guiado'dan yeni hamle:..
    10. Erdoğan sitem etti: Ne olacak halimiz?
    11. Erdoğan'dan Osman Çakmak'a telefon!
    12. MKE Ankaragücü'nden hakem kararlarına..
    13. Manchester kulüpleri haftayı..
    14. Yaralı sansar tedavi edildi
    15. Osman Çakmak kimdir? | Ampute milli..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması..
    18. Sakarya'da bıçakla yaralama
    19. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    20. Trump'tan 'Venezuela'ya askeri..
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı