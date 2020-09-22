  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Osman Atalay: Uyuşturucu kullanan gençlere yönelik STK'lar harekete geçmeli
Gündem

Osman Atalay: Uyuşturucu kullanan gençlere yönelik STK'lar harekete geçmeli

Araştırmacı Yazar Osman Atalay, 'Ülke Gündemi' programı canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde uyuşturucu bağımlısı gençlerin sayısında çok ciddi artış olduğuna dikkat çeken Atalay, "Çocuğu uyuşturucu bağımlısı olan aileler çocuklarının durumunu saklıyorlar ve çok çaresiz haldeler. STK'lar ile ilgili bakanlıklar bu konuda projeler üretmek zorunda." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 21:07:00 - 2020-09-22 23:38:46
Osman Atalay: Uyuşturucu kullanan gençlere yönelik STK'lar harekete geçmeli

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Dünyada koronavirüs salgını nedeniyle ciddi bir belirsizlik hakim ve bu belirsizlik ise insanları teknoloji, uyuşturucu gibi bazı bağımlılıklara neden olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmacı Yazar Osman Atalay ise yaşanan vahim tabloya ilişkin ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında soruları yanıtladı. 

“Bağımlılıklara karşı yapılan mücadele yetersiz”

Türkiye’nin almış olduğu tüm önlemlere rağmen madde bağımlılığın çok yaygın olduğuna dikkat çeken Osman Atalay, “Emniyet ve kolluk kuvvetleriyle bu sorunun çözümünün mümkün olmadığını görüyoruz. Bağımlılıklara karşı yapılan mücadele yetersiz.” dedi. 

“STK’lar gençlerin bağımlılığına yönelik projeler üretmiyor”

Türkiye’nin her yerindeki mahallelerde uyuşturucu bağımlısı gençlerin olduğunu hatırlatan Osman Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de 100 bin sivil toplum örgütü var ve bunların 80 bini aktif hizmet veriyor ama hiçbiri gençlerin bağımlılığıyla ilgili bir çalışma içinde bulunmuyor. Toplumun kanayan yaralarına vakıflar, dernekler, meslek odaları ve sendikalarımız maalesef bu taşın altına elini sokmuyorlar. STK’lar gençlerin bağımlığına yönelik projeler üretmiyorlar.”  

“Aileler çok çaresiz haldeler”

Osman Atalay, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Çocuğu uyuşturucu bağımlısı olan aileler çocuklarının durumunu saklıyorlar ve çok çaresiz haldeler. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ili sivil toplum örgütleri gençlerin bağımlılığına yönelik çok ciddi çalışmalar yapmalıdır. Geleceğimiz olan gençlerimizin geldiği son nokta toplumda büyük bir patlamaya hazır bir halde karşımızda duruyor.” 

 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

[

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak’ın eşi Asiye Hanım’dan ‘’Rabbime arzımdır’ başlıklı açık mektup! 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar
Gündem

Dilipak’ın eşi Asiye Hanım’dan ‘’Rabbime arzımdır’ başlıklı açık mektup! 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar

Yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi’ni ve sapkınları eleştirdiği yazısının çarpıtılması sonrası yaşanan sürecin kendilerini..
Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın
Spor

Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu
Medya

Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu

2017'de Çeşme'de bir kadın sürücüyle yol verme tartışmasına giren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin cezası belli oldu.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı