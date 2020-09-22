Osman Atalay: Uyuşturucu kullanan gençlere yönelik STK'lar harekete geçmeli

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Dünyada koronavirüs salgını nedeniyle ciddi bir belirsizlik hakim ve bu belirsizlik ise insanları teknoloji, uyuşturucu gibi bazı bağımlılıklara neden olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmacı Yazar Osman Atalay ise yaşanan vahim tabloya ilişkin ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında soruları yanıtladı.

“Bağımlılıklara karşı yapılan mücadele yetersiz”

Türkiye’nin almış olduğu tüm önlemlere rağmen madde bağımlılığın çok yaygın olduğuna dikkat çeken Osman Atalay, “Emniyet ve kolluk kuvvetleriyle bu sorunun çözümünün mümkün olmadığını görüyoruz. Bağımlılıklara karşı yapılan mücadele yetersiz.” dedi.

“STK’lar gençlerin bağımlılığına yönelik projeler üretmiyor”

Türkiye’nin her yerindeki mahallelerde uyuşturucu bağımlısı gençlerin olduğunu hatırlatan Osman Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de 100 bin sivil toplum örgütü var ve bunların 80 bini aktif hizmet veriyor ama hiçbiri gençlerin bağımlılığıyla ilgili bir çalışma içinde bulunmuyor. Toplumun kanayan yaralarına vakıflar, dernekler, meslek odaları ve sendikalarımız maalesef bu taşın altına elini sokmuyorlar. STK’lar gençlerin bağımlığına yönelik projeler üretmiyorlar.”

“Aileler çok çaresiz haldeler”

Osman Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çocuğu uyuşturucu bağımlısı olan aileler çocuklarının durumunu saklıyorlar ve çok çaresiz haldeler. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ili sivil toplum örgütleri gençlerin bağımlılığına yönelik çok ciddi çalışmalar yapmalıdır. Geleceğimiz olan gençlerimizin geldiği son nokta toplumda büyük bir patlamaya hazır bir halde karşımızda duruyor.”

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