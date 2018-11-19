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Osman Aşkın Bak'a NATO'da yeni görev

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın NATO PA Başkan Yardımcılığına seçildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:27
Osman Aşkın Bak'a NATO'da yeni görev

NATO PA Türk Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın Halifax şehrinde 16-19 Kasım'da gerçekleştirilen NATO PA Yıllık Genel Kurulundaki seçimde, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak'ın, Başkan Yardımcılığına seçildiği belirtildi.

Açıklamada, 1955'ten bu yana NATO üyesi ülkelerin parlamento üyelerinin, savunma ve güvenlikle ilgili hususları konuştuğu bir meclis görevi üstlenen NATO Parlamenter Asamblesinin çalışma ve faaliyetleriyle Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini etkileyen kilit meseleler hakkında parlamenter farkındalığı arttırmayı ve kolektif savunma üzerinde parlamenter denetimi desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Bu işleviyle en önemli parlamenter asamblelerden biri olan NATO PA'nın ittifak politikalarına yön verebilme kapasitesi ile ön plana çıktığı kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Tüm ittifak üyelerinin yer aldığı ve ittifak politikalarını etkileme potansiyeline sahip NATO Parlamenter Asamblesinin en üst karar organı olan Başkanlık Divanında, Türkiye'nin Osman Aşkın Bak tarafından Başkan Yardımcılığı seviyesinde temsil edilecek olması, ülkemizin uluslararası karar alma mekanizmalarında giderek artan rolüne önemli bir örnek teşkil etmiştir.

Bak, hem Muhafazakar Grup Toplantısında hem de Genel Kurulda diğer tüm müttefiklerin ve NATO üyesi ülkelerin delegasyonlarının büyük desteğiyle Başkan Yardımcısı seçilmiştir.

Başkanlık Divanında Bak ile birlikte İngiliz, Amerikan, Hollandalı ve Portekizli üyeler görev alacaktır."

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:27
  1. Osman Aşkın Bak

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