OSD’de Cengiz Eroldu yeniden başkan! Peki sektörü nasıl bir gelecek bekliyor?

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün en köklü çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 51’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Cengiz Eroldu beşinci döneminde yeniden Başkan olarak seçilirken, Başkan Vekili Süer İsmail Sülün, Başkan Yardımcıları Güven Özyurt, Lionel Jaillet ve Murat Bülbül, Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ın katıldığı Genel Kurul’da konuşan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “2025 yılı, Türk otomotiv sanayisinin yatırımlarına devam ettiği, yeni projelerini hayata geçirdiği, üretim ve mühendislik gücü ile ihracat kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğu bir yıl oldu. 41,5 milyar dolarlık rekor seviyede gerçekleşen ihracat, sanayinin uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu teyit etti. İçinde bulunduğumuz dönemde küresel ortamda yaşanan ticaret savaşları ve değişen dünya düzeni bizleri daha belirsiz, daha rekabetçi ve daha yerelleşme odaklı politikalar ile karşı karşıya bırakıyor. Bu yeni dönemde de önceliğimiz, kamu başta olmak üzere tüm paydaşlarımız ile iş birliği içerisinde, sanayimizin güçlü yönlerini koruyarak değişen küresel koşullara uyumunu desteklemek ve rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirmek olacak. Özellikle en önemli ihraç pazarımız olan Avrupa Birliği ile ticari entegrasyonumuzun daha ileriye taşınması yönündeki çalışmaları odağımıza almaya devam edeceğiz” dedi.

Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

Olağan Genel Kurul’da ayrıca, 1990’lı yıllardan bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen OSD Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. Bu kapsamda, OSD üyeleri arasında tutar bazında en yüksek ihracatı gerçekleştiren 3 üye ve yıllık bazda ihracatını tutar bazında yüzdesel olarak en fazla artıran 1 üye İhracat Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandı. 2025 yılında en fazla patent tescili yapan 3 OSD üyesi “Teknoloji Başarı Ödülü” almaya hak kazanırken, ilk kez 2019 yılında takdim edilmeye başlanan, bağımsız bir jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü” için ise 1 OSD üyesi ödüle layık bulundu.

Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri kapsamında ise, 3 firmaya “Tedarik Sanayi Başarı Ödülü”, 3 firmaya “Tedarik Sanayi Teknoloji ve Yenileşme Ödülü”, 1 üyeye “Tedarik Sanayi Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü”, 1 üyeye “Tedarik Sanayi Doğal Afet Farkındalık ve Süreç Yönetimi Ödülü” takdim edildi.

İHRACAT BAŞARI ÖDÜLLERİ

2025 Yılında Değer Olarak En Fazla İhracat Yapan Üç OSD Üyesi

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (11,3 milyar dolar ihracat)

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (4,3 milyar dolar ihracat)

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. (3,9 milyar dolar ihracat)

2025 Yılında İhracatını Değer Bazında En Fazla Artıran OSD Üyesi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Yüzde 78 artış)

TEKNOLOJİ BAŞARI ÖDÜLLERİ

2025 Yılında En Fazla Patent tescili Yapan Üç OSD Üyesi

Mercedes Benz Türk A.Ş. (113 Tescilli Patent)

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (42 Tescilli Patent)

MAN Türkiye A.Ş. (26 Tescilli Patent)

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ

Türk Traktör ve Ziraat Makine A.Ş. (DEI Kültür Programı ile)

TEDARİK SANAYİ BAŞARI ÖDÜLLERİ

Tüm OSD Üyelerinin Tercihleri ile Seçilen Tedarik Sanayi Firması

Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Üretim Kapasitesi 100 Bin adet üzerinde olan OSD Üyeleri Tercihleri ile Seçilen Tedarik Sanayi Firması

Benteler Gebze Taşıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Üretim Kapasitesi 100 Bin adet altında olan OSD Üyeleri Tercihleri ile Seçilen Tedarik Sanayi Firması

Teknik Makina Otomotiv Tekstil İnşaat San.ve Tic.

TEDARİK SANAYİ TEKNOLOJİ VE YENİLEŞME ÖDÜLLERİ

Aisin Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Magna Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mobilitas Teknoloji Yazılım Ltd. Şti.

TEDARİK SANAYİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI ÖDÜLÜ

Yeşilova Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TEDARİK SANAYİ DOĞAL AFET FARKINDALIK VE SÜREÇ YÖNETİMİ ÖDÜLÜ

Marelli Mako Turkey Elektrik San. ve Tic. A.Ş.