OSD verileri açıkladı: otomotiv üretimi yüzde 5 düştü

OSD, ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 7 aylık dönemde toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 823 bin 636 adet oldu.

Otomotiv üretimi yılın ilk 7 ayında yüzde 5 düştü

Otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 542 bin 177 adet olarak gerçekleşti. Traktör imalatıyla toplam üretim ise 853 bin 704 adedi buldu. Ocak-temmuzda ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 18, hafif ticari araç grubunda da yüzde 11 geriledi.

Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak kayıtlara geçti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 77, otobüs-midibüs grubunda yüzde 54 ve traktörde yüzde 69 seviyesinde gerçekleşti.

OSD, ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 7 aylık dönemde toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 823 bin 636 adet oldu.

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Otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 542 bin 177 adet olarak gerçekleşti. Traktör imalatıyla toplam üretim ise 853 bin 704 adedi buldu. Ocak-temmuzda ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 18, hafif ticari araç grubunda da yüzde 11 geriledi.

Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak kayıtlara geçti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 77, otobüs-midibüs grubunda yüzde 54 ve traktörde yüzde 69 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-temmuzda otomotiv ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 gerileyerek 581 bin 865 olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış kaydederken ticari araç ihracatı ise yüzde 5 geriledi.

Traktör ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 9 bin 532 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre (ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı hariç) toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün 7 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracatta ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 7 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 20,7 milyar dolar oldu. Avro bazında ise ihracat paralel seyrederek 18,9 milyar avro olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı paralel seyir izlerken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 arttı. Ocak-temmuzda toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer seviyede kaldı ve 698 bin 368 adet olarak gerçekleşti, otomobil pazarı yüzde 3 büyüdü ve satış adedi 536 bin 351 oldu.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise bu 7 ayda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11 daralırken ağır ticari araç pazarında düşüş yüzde 9 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ocak-temmuz döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 31 olarak kayıtlara geçti.