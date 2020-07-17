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Aktüel

Oscarlı yönetmen Almodovar'dan Kovid-19 döneminde kısa film

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:38:22 -
Oscarlı yönetmen Almodovar'dan Kovid-19 döneminde kısa film

MADRİD (AA) - Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, İngiliz aktrist Tilda Swinton'un başrolünde olduğu bir kısa filmin çekimine başladığını açıkladı.

Almodovar, sosyal medya hesabından Swinton ile bir fotoğrafını paylaşarak, Fransız yazar Jean Cocteau'nun 1930 yılında çıkan "İnsan Sesi" adlı monoloğundan uyarlanan bir kısa film çektiğini duyurdu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktıkları görülen Almodovar ve Swinton, ilk defa birlikte çalışıyor.

İspanyol basını, ünlü yönetmenin en kısa zamanda uzun metrajlı bir filminde de İngiliz kadın oyuncuya rol vermek istediğini yazdı.

"İnsan Sesi", İspanyol yönetmenin kariyerinde İngilizce çektiği ilk film olacak.




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