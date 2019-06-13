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OSB’lerdeki mesleki eğitim mercek altında

Milli Eğitim Bakanlığı organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik eğitimi masaya yatırdı. 56 binin üzerindeki öğrencinin eğitim aldığı OSB’lerle ilgili ilk raporda, öğrencilerin yüzde 20,18 oranıyla elektrik-elektronik teknolojisini ilk sırada tercih ettiği görülürken, öğrenci sayısının en yüksek olduğu illerin Bursa, Konya ve Kocaeli olduğu belirtildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:10
OSB’lerdeki mesleki eğitim mercek altında

 Ankara 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 56 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığı Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) mesleki ve teknik eğitimi mercek altına alan ilk rapor yayınlandı.

Rapora göre, OSB’lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla, yüzde 20,18’lik oranla elektrik-elektronik teknolojisi, yüzde 15,49 ile makine teknolojisi ve yüzde 8,02 ile endüstriyel otomasyon teknolojileri olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi’nde, eğitimin farklı boyutlarıyla ilgili çalışma ve değerlendirme raporlarını yayınlamayı sürdürüyor.

Bakanlığın altıncı raporunda “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Mesleki ve Teknik Eğitim” ele alındı.

OSB’lerde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi ile ilgili önerilerin de yer aldığı rapor, bu kapsamda yazılmış ilk rapor olma özelliğini taşıyor.

56 bin öğrenci mesleki ve teknik eğitim alıyor

Rapora göre, OSB’lerdeki mesleki ve teknik eğitim, mesleki ve teknik Anadolu lisesi (MTAL) ve mesleki eğitim merkezi (MEM) olmak üzere iki farklı kurumda veriliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında OSB’lerdeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında toplam 56 bin 334 öğrenci eğitimine devam ediyor.

Bu öğrencilerin 45 bin 514’ü (yüzde 80,79) MTAL, 10 bin 820’si (yüzde 19,21) MEM eğitimleri alıyor. OSB kapsamındaki mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ortaöğretim öğrencilerinin yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor.

En fazla öğrenci Bursa, Konya ve Kocaeli’de

Öğrenci sayısının en yüksek olduğu iller sırasıyla Bursa, Konya ve Kocaeli olarak belirlendi. OSB’lerde yer alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla, Elektrik-Elektronik Teknolojisi (yüzde 20,18), Makine Teknolojisi (yüzde 15,49) ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (yüzde 8,02) oldu. Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında toplam 56 bin 334 öğrencinin 45 bin 514’ü (yüzde 80,79) MTAL’larda okuyor. MTAL öğrencilerinin ise 32 bin 62’si (yüzde 70,44) özel, 13 bin 452’si (yüzde 29,56) resmi kurumlarda eğitim alıyor.

Özel sektörün mesleki ve teknik eğitimdeki payının artırılması amacıyla OSB’lerde yer alan özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğrenci başına teşvik uygulaması 2012 yılından itibaren uygulanıyor. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibarıyla teşvik kapsamı OSB dışındaki özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.  Raporda ayrıca, OSB’lerin sunduğu imkanlardan maksimum yararlanılabilmesi için buralardaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlar ile üretim yapılan alanların uyumlaştırılması önerisi yer aldı.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:10
  1. Ankara
  2. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB)
  3. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
  4. Organize Sanayi Bölgeleri
  5. Bursa
  6. Konya
  7. Kocaeli

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