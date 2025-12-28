  • İSTANBUL
Kobi OSB'lerde elektrik bedeli netleşti! 2026 tarifeleri Resmi Gazete'de
Kobi

OSB’lerde elektrik bedeli netleşti! 2026 tarifeleri Resmi Gazete’de

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
OSB’lerde elektrik bedeli netleşti! 2026 tarifeleri Resmi Gazete’de

EPDK, Türkiye genelindeki 218 organize sanayi bölgesi için 2026 yılında uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeleri yakından ilgilendiren yeni elektrik tarifelerini açıkladı. EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 218 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve lisanslı üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

 

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

