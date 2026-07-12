OSB’den Kütahya’ya yeni buluşma noktası!

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin şehre kazandırdığı Sanayi 1973 Restaurant Lounge, düzenlenen gala yemeğiyle tanıtıldı. Kütahya’nın yeni sosyal yaşam alanlarından biri olmaya aday tesisin tanıtım programına il protokolü, Kütahya OSB yatırımcıları, sanayiciler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal ve yerel basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Modern mimarisi, şık tasarımı, seçkin atmosferi ve kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çeken Sanayi 1973 Restaurant Lounge, gala gecesinde davetlilerden tam not aldı. Programa katılan konuklar, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından şehre kazandırılan bu yatırımın yalnızca sanayi bölgesine değil, Kütahya’nın sosyal ve gastronomi hayatına da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Sanayi 1973 Restaurant Lounge’un sadece bir restoran olarak değil, şehrin sosyal yaşamına değer katacak önemli bir buluşma noktası olarak tasarlandığını söyledi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin yalnızca sanayi altyapısını geliştiren projelerle değil, sosyal yaşamı güçlendiren yatırımlarla da ön plana çıktığını belirten Eskioğlu, "Bugün burada yalnızca bir restoranın açılışını gerçekleştirmiyoruz. Şehrimiz ve bölgemiz adına önemli bir ihtiyacı karşılayacak, kaliteli hizmet anlayışıyla Kütahya’ya değer katacak yeni bir yaşam alanını hep birlikte hizmete sunuyoruz. Sanayi 1973’ün misafirlerine sunduğu kaliteli hizmetle Kütahya’da örnek gösterilen bir marka olacağına inanıyoruz. Bu tesisin sürdürülebilir başarısı ise ancak sizlerin sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır. Hep birlikte bu değeri yaşatacağımıza yürekten inanıyor, Sanayi 1973’ün ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler tesisi gezerek mekânın konsepti, mimari yapısı ve hizmet alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gala gecesi boyunca özenle hazırlanan menüler misafirlere ikram edilirken, samimi atmosfer ve yüksek katılım organizasyona ayrı bir renk kattı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin önemli yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen Sanayi 1973 Restaurant Lounge, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü tüm ziyaretçilerine kapılarını açacak. Şık mimarisi, geniş bahçesi, zengin mutfağı ve kaliteli hizmet anlayışıyla tesisin, Kütahya’nın yanı sıra bölgenin de önemli lezzet ve buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.