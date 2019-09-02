0553 313 94 23

OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü Üniversite Kazandırmaya Devam Ediyor

Kayseri’nin önde gelen gençlik ve spor kulüplerinden biri olan OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü sporcu gençleri üniversiteli yapmaya devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü Üniversite Kazandırmaya Devam Ediyor

Kayseri’nin önde gelen gençlik ve spor kulüplerinden biri olan OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü sporcu gençleri üniversiteli yapmaya devam ediyor.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB Yönetim Kurulunun desteğiyle yalnız sporda değil eğitimde de başarıdan başarıya koşan OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü Türkiye’ye rol-model olmak konusunda hız kesmeden ilerliyor. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü bünyesinde ki sporcu gençlere ücretsiz bir şekilde üniversite hazırlık kursları vererek Türk gençliğinin geleceğini inşa yolunda üzerine düşen görevi yerine getiriyor.


OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü bünyesinde bulunan ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin listesi şu şekilde:


Rabia Nehir TEZCAN Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini,


Özlem ÖZTÜRK Erciyes Üniversite Rekreasyon Bölümünü,


Buse TOKCAN Erciyes Üniversitesi Anestezi Bölümünü,


Gamze İLİK Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini,


Merve Nur OKTAY Aksaray Üniversitesi Antrenörlük Bölümünü,


Fatma Nur BİREKUL Aksaray Üniversitesi Antrenörlük Bölümünü,


Tuğba BAYRAM Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği,


Burcu KAPLAN Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümünü,


Semanur SAĞLAMTAŞ Bozok Üniversitesi Anestezi Bölümünü kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akgün’den imar planı müjdesi
    1. Başkan Akgün’den imar planı müjdesi
    2. Sümela Manastırı’ndaki yapılar..
    3. Edirne’de balık tezgahları..
    4. Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
    5. Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik..
    6. Denizli'de kaybolan kız çocukları..
    7. Avukat Ali Dilber, “Avukatlık olmak..
    8. Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    9. Başkent’te Zabıta Teşkilatı’nın 193...
    10. Adli yıl açılışına kadın cinayetleri..
    11. Başkan Özdoğan’ın acı günü
    12. Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi..
    13. Kırşehir’de kaza: 5 yaralı
    14. Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan..
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. Eğitim döneminin ilk gününde Hong..
    17. Ekonomistler büyüme verisini..
    18. Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları..
    19. Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6..
    20. Balıklar tezgahlara serildi
    21. Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı..
    22. Ahmet Davutoğlu: Bu büyük bir kayıp
    23. CHP'li belediyelerde "zam" furyası!..
    24. Bu yöntem maliyeti yüzde 70, karı..
    25. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD..
    26. Maç öncesinde kareografili evlenme..
    27. Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye..
    28. Transferin son gününde Fenerbahçe'den..
    29. Aylan bebek, cansız bedeninin vurduğu..
    30. Hatay Valisi'nden mülteci açıklaması
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak