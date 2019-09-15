OSB Atletikspor 4 kupa aldı

Kayseri OSB Atletikspor 4 kupa birden aldı.

Kurulduğu günden bugüne kadar büyük başarılara imza atan Kayseri OSB Atletikspor, 2018-2019 futbol sezonunda 4 kategoride şampiyonluk sevinci yaşadı.

2018-2019 futbol sezonunda 2. Amatör Küme’de, 2.Amatör Küme U19 Liginde, U-16 Liginde ve U-15 Liginde Kayseri şampiyonu olan Kayseri OSB Atletikspor, 2019-2020 futbol sezonunda ise bütün kategorilerde şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Onursal Başkanıve OSB Başkanı TahirNurşacan, “Kulübün yöneticilerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl gençlerimize sonsuz teşekkür ederim. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor tarih yazmaya devam ediyor. Bu gençlerimizin ülkemizin, istikbalimizin ve geleceğimiz.Kötü alışkanlık yerine futbola hem hayal olmalarıbizim için çok önemli. Biz devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindetarih yazmaya devam edeceğiz.Türkiye genelinde kulübümüzün15 birinciliği var, Kayseri’de 7 birinciliği var. Voleybolda da8 birinciliğimiz var. Ben hepsinin adına, yönetim kurulumuzun adınaminnetve şükran duyuyorum. Biz Kayseri OrganizeSanayi Bölgesi yönetimi olarakgençlerimizin her zamanyanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.