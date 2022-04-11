Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 yenildi. Derbi maçı Fenerbahçe’ye maddi anlamda da çok büyük bir gelir kazandırdı. Kanarya'nın kasasına toplamda yaklaşık 16 milyon TL girdiği öğrenildi. Derbi sonrası maçı yorumlayan oyunculardan biri de Fenerbahçe oyuncusu Osayi-Samuel oldu.

Osayi-Samuel Kerem Aktürkoğlu için ne dedi?

Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için "Kerem çok iyi bir oyuncu." ifadesini kullandı. Kanat oyuncusu Osayi-Samuel bir basın mensubunun sağ bek oynamasıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Bek oynadığım için daha dikkatli olmam gerekiyor. Hocamız benim özelliklerimi göstermemi istiyor. Pozisyonum sağ bek olsa da farklı değil. Kerem'e karşı oynadım, çok iyi bir oyuncu ve aramızda iyi mücadele oldu. Final pasını iyi yapmaya çalışıyorum. Ben aslında kendimi hala ofansif oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan beri oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak güzel. Hocamız memnun ki beni sağ bek olarak koyuyor. Ben şikayetçi değilim, önemli olan takıma katkı sağlayabilmek."

Bright Osayi-Samuel, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularını düşünmediğini ve sadece Fenerbahçe'ye odaklandığını da sözlerine ekledi.

Osayi-Samuel kimdir?

Bright Osayi-Samuel 31 Aralık 1997 tarihinde doğdu. Nijeryalı futbolcu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Osayi-Sameul, Nijerya'nın Okija kasabasında doğdu. Ailesiyle birlikte önce İspanya'ya daha sonra da İngiltere'ye göç etti ve Londra'ya yerleştiler. 1 Eylül 2017'de Queens Park Rangers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2020-2021 sezonu devre arasından itibaren olmak üzere 4,5 sezonluğuna Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.