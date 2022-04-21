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Spor Osasuna Real Madrid MAÇ SONUCU ÖZET
Spor

Osasuna Real Madrid MAÇ SONUCU ÖZET

Real Madrid, adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Osasuna Real Madrid canlı skor! La Liga'nın 33.haftasında Osasuna sahasında Real Madrid'i konuk etti. Futbolseverler ise Osasuna-Real Madrid maçının sonucunu merak eder oldu. Peki Osasuna-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Osasuna-Real Madrid: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET

Yeniakit Publisher
2022-04-21 08:43:00 - 2022-04-21 08:45:27
Osasuna Real Madrid MAÇ SONUCU ÖZET

La Liga’da heyecan 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. La Liga’yı yakından takip edenler ise maçın skorunu araştırıyor. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

Osasuna Real Madrid maçı özeti

Osasuna Real Madrid maçının ilk yarısında atılan gollere Real Madrid'den David Alaba (dakika. 12) ve Marco Asensio (dakika 45), Osasuna'dan da Ante Budimir (dakika 14) imza attı.

Real Madrid'in son golü uzatma dakikalarında Lucas Vazquez'den (dakika 90+5) geldi.  Osasuna-Real Madrid: 1-3 sonuçlandı. La Liga'da 34 kez ile en fazla şampiyonluğu olan Real Madrid, çok büyük bir sürpriz olmazsa iki hafta içinde 35. kupasını kaldıracak.

 

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