Örümcek sokması ölümcül olabilir

Bazı örümcekler zehirsizdir.Bazıları ise zehirli. 2008 yılı için genel bir rakam vermemiz icab ederse; yeryüzünde şimdiye kadar tanımlanmış, 40462 örümcek türü yaşamaktadır.

Ülkemizde ise; yine 2008 yılı verilerine göre, 690 örümcek türü yaşamaktadır.

Bilinen en zehirli örümcek türü 'tarantula'dır. Zehiri ile kendinden büyük canlıları, insanları bile öldürecek güce sahiptir. Genellikle tropikal alanlarda yaşayan örümcekler daha zehirlidir.

Nemli yerlerde yaşamayı seven, 1,5 cm uzunluğundaki kara örümcek, kuru yerlerde yaşamayı seven, uzun bacaklı, yaklaşık 1 cm civarındaki kahverengi örümcek en zehirli örümcekler arasında yer alırlar. Kara örümceğin yalnızca dişileri zehirlidir.

Örümcek Sokması Belirtileri Nelerdir?

Belirtiler, örümceğin türüne göre çeşitlilik gösterir. Genel örümcek sokması durumlarında;

Isırılan yerde şişlik,

şiddetli yanma ve kaşınma,

deride kırmızı kabarıklık

deri döküntüleri görülür.

Daha ciddi durumlarda ise yukarıdaki belirtilerin yanında

şiddetli ağrı,

karın bölgesinde sertleşme,

şiddetli karın ağrısı,

bulantı ve kusma,

yüksek ateş,

titreme nöbetleri,

solunumun zorlaşması,

terleme ve

kramp görülür.

Kara örümcek gibi bazı örümcek türleri tarafından ısırıldığınızda, sadece iğne batması gibi bir his oluşabilir. Fakat örümcek, zehrini derinizin altına enjekte etmiştir ve belirtiler birkaç saat içinde şiddetli ağrı ve sertlik olarak kendini gösterir.

Tedavisi Belirtileri fark ettiğinizde ilk yapmanız gereken, zaman kaybetmeden hastaneye gitmek olmalıdır.

Özellikle alerjik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar için örümcek sokmaları hayat kaybına bile sebep olabilir.



Hastaneye gidene ya da ambulansı bekleyene kadar yapılması gereken ilk yardım için şunları yapmalısınız:

Örümceğin soktuğu yer sabit tutulmalıdır.

Isırılan yere artı biçiminde kesit yapılmalı ve zehir emilerek dışarı atılmalıdır. Fakat bu, ilkyardımı bilen bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kan akışını durdurmak için ısırılan yer, 4-5 cm yukarıdan eşarp, kravat vs. ile bağlanmalıdır.

Örümcek ısırığı kolda ya da bacaktaysa sargı, eklemin üzerinden ısırık yeri ile kalp arasında olacak şekilde yapılmalıdır. Sargı, derinin altındaki kan akışını yavaşlatacak, fakat kol ve bacaktaki kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta olmalıdır.



Turnike yapılan bölge beş dakika sonra açılmalı, kol ve bacak yere doğru sallanmalıdır.

Birçok yaralarda olduğu gibi örümcek ısırığının olduğu bölgeye buz tutmak da kan akışını dengelemek için en etkili yöntemdir. Şişliğin ve ağrının da bir miktar dinmesini sağlar.

Ağrıyı azaltmanın başka bir yolu da, yaranın üzerine karbonatlı suya batırılmış bir bez koymaktır.

Amonyak, içinde manganat iyonu bulunan kimyasal bileşikler olan permanganat ve sirke de yaranın üzerine sürülebilir.

Şiddetli ağrıyı azaltmak için başka rahatsızlıklardan dolayı doktor tarafından kullanımı yasaklanmamışsa aspirin alınabilir.



Solunum yavaşlarsa ya da durursa örümcek ısırığına maruz kalmış kişiye yapay solunum yapılmalıdır.

Örümceğin türünün tespiti, hastanede yapılacak doğru tedavi için son derece önemlidir. Bu yüzden örümcek ısırılırken görülmüşse görünüşünün tarif edilmesi, hatta mümkünse örümceğin fotoğrafının çekilmesi hayat kurtaracak öneme sahip olabilir.

Bütün örümcekler zehirli değildir demiştik meselâ ev örümceği, ördüğü ağını her geçen gün büyüterek kendi köşesinde mutlu mesut yaşıyorsa tehlikeli değildir.

Fakat ağını bozmaya kalktığınızda sinirlenebilir ve sizi sokabilir.

Evet, ölümcül tehlike taşımasa da kimse örümcek tarafından ısırılmak istemez, hele de kendi evinde.

Üstelik bu ısırıklar kaşıntı, kabarma, ağrı, deride kalıcı iz ve enfeksiyon gibi sorunlara sebep olabilir.

Örümcek sokması söz konusu olmasa bile temiz bir ortamda yaşamak, her bakımdan önemlidir.

Okaliptus yağı

Bu örümceklerden kurtulmak istiyorsanız, dolaplarınızın içlerine ve evinizin en çok örümcek ve örümcek ağı görülen yerlerine yakın yerlere okaliptus yaprağı koyun. Yarım bardak suyu ve 20 damla okaliptüs yağını karıştırın. Bu karışımı pencere kenarlarına, evin giriş alanına yayın..