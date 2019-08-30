Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e giden Oruçreis araştırma gemisine, Antalya'da görüntülendi

ANTALYA (AA) - Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisi, İstanbul-Mersin yolculuğu sırasında Antalya açıklarında demirledi. Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkan ve Mersin'e giden Oruçreis araştırma gemisi Antalya'ya ulaştı. Antalya Sahili açıklarında demirleyen ve üzerine dev Türk bayrağı bulunan gemiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Hücum botunun da eşlik ettiği geminin daha sonra Mersin'e hareket etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.