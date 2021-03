Ramazan ayı yaklaştıkça orucu bozan durumlar, oruç esnasında adet görmeye başlayan kadınlar tarafından şimdiden araştırılıyor. Oruç ibadeti için niyet eden bir kadının gün içerisinde adet görmeye başlaması ile birlikte nasıl bir davranış göstermesi gerektiğini anlatan Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili detayları haberimizde...

Oruçluyken adet görmek

Oruçluyken adet görmek, fizyolojik olarak adet görmeye engeli bulunmayan her kadının başına gelir. Adet, hayız veya regl olarak bilinir. Adet dönemlerinde kadından kanama gelir. Bu kanama, kadının vücudundan 28 – 35 günlük periyotlar halinde atılan kirli kandır. Bu işlem sağlıklı her kadında düzenli olarak gerçekleşir. Her kadında aynı gün ve periyotta görülmez. 3 gün sürebildiği gibi, 7 gün ve daha fazla süre de adet kanaması görülebilir.

Oruçluyken adet görmek, orucun bittiğinin ve kazaya ihtiyacı olduğunun da göstergesidir. Oruçluyken adet görüldüğünde, iftar saatine 2 dakika da kalsa 2 saat de kalsa sonuç değişmeyecektir. Adet olunduğu an oruç bozulmuş olur. İftar saatine kadar istenilen şekilde yenilip içilebilir. Ancak dini boyutlarda düşünüldüğünde gizli olarak gıda tüketimi yapılması daha uygundur.

İşte Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması...

Oruçluyken gün içerisinde adeti başlayan kadın ne yapmalı?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.