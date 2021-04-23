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Oruç Oruçlu olduğunu unutup sakız çiğnemek orucu bozar mı?
Oruç

Oruçlu olduğunu unutup sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Oruçluyken sakız çiğnenir mi? Mübarek ramazan ayında oruç tutanlar bazen dalgınlıkla ağzına yiyecek atabiliyor. Unutarak su içmek, unutarak sakız çiğnemek gibi konularla ilgili pek çok kişi araştırma yapıyor. Peki, oruçlu olduğunu unutup sakız çiğneyenin orucu bozuluyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:09:00 -
Oruçlu olduğunu unutup sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. Ramazan ayı boyunca birçok kişi orucu bozan bozmayan durumları araştırıyor. Birçok kişi yanlışlıkla sakız çiğnemenin orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Sakız orucu bozar mı?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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