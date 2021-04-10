Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Aşılama çalışmaları sürerken salgına karşı mücadele de devam ediyor. Ramazan ayı sebebiyle korona olanın oruç tutup tutamayacağı araştırılıyor. Peki, oruçlu olan korona olursa ne yapmalı?

Oruca niyet eden korona olursa ne yapacak?

Oruca niyet eden ancak korona olanın oruç tutup tutamayacağıyla ilgili Diyanet İşleri geçtiğimiz yıl bir açıklama yapmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, “Korona virüs hastalığına yakalanmış olan bir Müslüman'ın tedavi süreci dolayısıyla orucunu tutmaması gerekiyor. Çünkü insanların tedavisi ve sağlığı daha önemli. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, oruç tuttuğu takdirde hastalığı artacak veya iyileşmesi gecikecekse, oruç tutmama konusunda mazeretleri var. Hamile veya bebeğini emziren kadınlar da oruçlarını daha sonra tutmak üzere kazaya bırakabilirler” ifadelerini kullanmıştı.

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.