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Oruç Oruç tutarken eşiyle ilişkiye girmek orucu bozar mı?
Oruç

Oruç tutarken eşiyle ilişkiye girmek orucu bozar mı?

Oruçluyken karı koca ilişkisi nasıl olmalı? Eşiyle cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı? On bir ayın sultanı bu mübarek ay, teravih namazlarıyla, sahur bereketiyle, Kur’an-ı Kerim hatimleriyle, teheccüd namazlarıyla, iftar anının heyecanıyla adeta dünyadan arınma, Alemlerin Rabbine (C.C) yönelme vaktidir. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için büyük büyük bir gayret sarf edenler orucun sakatlanmaması için orucu bozan durumların neler olduğunu sorguluyor. Peki eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:23:00 - 2021-04-14 16:25:22
Oruç tutarken eşiyle ilişkiye girmek orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç bozan durumlar merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının girmesiyle birlikte orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu da oruç tutanlarca merak ediliyor. Merak edilen durumlar arasında eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır? geliyor. Diyanet oruçlu iken eşlerin ilişkilerinin sınırı ne olacağına ilişkin şu fetvayı verdi: "Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

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