Oruç tutarken eşiyle ilişkiye girmek orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç bozan durumlar merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının girmesiyle birlikte orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu da oruç tutanlarca merak ediliyor. Merak edilen durumlar arasında eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır? geliyor. Diyanet oruçlu iken eşlerin ilişkilerinin sınırı ne olacağına ilişkin şu fetvayı verdi: "Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).