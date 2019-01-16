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Oruç, karaciğer ve çizgili kasları olumlu yönde etkiliyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:42
Oruç, karaciğer ve çizgili kasları olumlu yönde etkiliyor

ANKARA (AA) - Oruç tutmanın, karaciğer ve çizgili kasları olumlu yönde etkilediği tespit edildi.

Science Daily'nin haberine göre, California Üniversitesi'nden araştırmacılar, oruç tutmanın, karaciğerin ve çizgili kasların, yeniden yapılanma ve yaşlanmaya bağlı rahatsızlıklara karşı kendilerini korumaya almalarına imkan sağlayan bir gün içerisindeki biyolojik döngülerini olumlu etkilediğini ortaya koydu.

Çalışma çerçevesinde 24 saat süresince oruç tutturulan farelerin karaciğerleri ve çizgili kaslarında, hücresel açıdan iyileştirici düzenlemeye gidildiği gözlendi.

Uzmanlar, orucun çizgili kaslarda karaciğerden iki kat daha fazla görülen bu etkisinin, nihayetinde daha sağlıklı olma ve yaşlılıkla bağlantılı hastalıklara karşı korunmayla sonuçlanabileceğini ifade etti.

Çalışma ekibinin lideri Paolo Sassone-Corsi, "Başka bir deyişle oruç, esasında birçok hücresel tepkiyi programlayabiliyor. Dolayısıyla, hücresel işlevleri olumlu etkilemesi, sağlıklı kalınması ve yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korunulması açısından stratejik olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın ayrıntıları "Cell Reports" dergisinde yayımlandı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:42
  1. oruç
  2. sirkadiyen saatler

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