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Oruç borcumuz varsa, önce kaza orucu mu yoksa Şevval orucunu mu tutmalıyız?

Ramazan bayramı sona erdi. Şevval orucunu tutmak isteyen vatandaşlar şevval orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Şevval orucu Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tuttuğu 6 günlük bir oruçtur. Peygamber Efendimizin terk etmediği sürekli yaptığı ibadetler sünnettir. Şevval orucu tutmakta bir rivayete göre sünnettir. Şevval orucu art arda tutulacağı gibi ara vererek de tutulabilir. Ramazan ayını bitirip 6 günde şevval orucu tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Peki, oruç borcumuz varsa, önce kaza orucu mu yoksa Şevval orucunu mu tutmalıyız? İşte yanıtı...

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:07
Oruç borcumuz varsa, önce kaza orucu mu yoksa Şevval orucunu mu tutmalıyız?

Ramazan bayramı sona erdi. Şevval orucunu tutmak isteyen vatandaşlar şevval orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Şevval orucu Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tuttuğu 6 günlük bir oruçtur. Peygamber Efendimizin terk etmediği sürekli yaptığı ibadetler sünnettir. Şevval orucu tutmakta bir rivayete göre sünnettir. Şevval orucu art arda tutulacağı gibi ara vererek de tutulabilir. Ramazan ayını bitirip 6 günde şevval orucu tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Peki, oruç borcumuz varsa, önce kaza orucu mu yoksa Şevval orucunu mu tutmalıyız? İşte yanıtı...

Oruç borcumuz varsa, önce kaza orucu mu yoksa Şevval orucunu mu tutmalıyız?

Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur."(İbni Mace, Sıyam: 33) mealindeki hadisten hareket eden müçtehidlerden bazıları, Ramazan’ı müteakip bayramın birinci gününden sonra Şevval ayı içinde oruç tutmayı müstehap saymışlardır. Bu oruç nafile bir oruçtur.

Şevval ayında tutulması sünnet olan altı gün orucu, sünnet niyetine tutmak isterseniz tutabilirsiniz. Ancak hem kaza hem de sünnet orucu niyetine beraber tutmak olmaz. Sünnet orucu ve kaza oruçlarınızı ayrı ayrı tutma imkanınız ve zamanınız yoksa, sadece kaza orucunuzu tutunuz. Ancak her ikisini de ayrı ayrı tutarsanız daha iyi olur.

 

Kaynak: sorularlaislamiyet

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:07
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