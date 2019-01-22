Ortopedi nedir? Ortopedi hastalıkları nelerdir? Soruları sıkça sorulmakta. Vücuttaki kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi, hareketi sağlayan organ bozukluklarını tedavi bir hastalık dalıdır. Ortopedi hastalıkları isimleri neler? Ortopedi bölümü hangi hastalıklara bakar? Sorusunun cevabı haberimizde.

Ortopedi orthos ve paedia sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş düzgün (orthos) çocuk (paedia) anlamına gelr. Temel olarak kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin morfolojisini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş veya travma neticesi oluşan lezyonları incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik tıp uzmanlık dalıdır.

Ortopedi hastalıkları neler? Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Ortopedi hastalıkları nelerdir? kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Ortopedi hastalık belirtileri neler? Ortopedi hastalıkları nelerdir?

Ani boyun, sırt ve bel ağrısı (tutulması)

Ayak bilek ağrısı ve sık burkulma

Bacağa vuran ağrı

Bacaklarda boşalma hissi

Bacaklarda güçsüzlük

Bacaklarda kısalık (bacak boyu eşitsizlikleri)

Bacakta his kaybı, uyuşma

Bel ağrısı

Bel fıtığı belirtileri

Boyun ağrısı

Denge bozukluğu

Diz ağrısı

Duruş bozukluğu

Düşük ayak

Düz tabanlık

Eklem sertliği

Eklem ve kemiklerde şişme, şişlik

Eklemde hareket kaybı

Eklemlerde hareket kısıtlığı

Elde ve kolda his kaybı ve uyuşma

İdrar kontrol kusuru

Kalça ağrısı

Kas ağrısı

Kaslarda güç kaybı

Kemik ve eklem ağrısı

Kemik ve eklemlerde şekil bozukluğu

Kollara vuran ağrı

Kollarda güçsüzlük

Kramp

Omurga eğriliği

Omurgada eğrilik

Omuz ağrısı

Omuz hareketlerinde kısıtlılık

Sık sık düşme

Sırt ağrısı

Spor travmalarına bağlı ağrı ve akupunktur

Topallama

Yürüme bozuklukları

Ortopedi

Vucudun eklem yerlerindeki ağrılar

Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları

Ayak bileği burkulmaları

Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları

Kas Kemik Kırıklar

Omurga Omuz Romatizma

Siyatik

Topuk dikeni

Bütün eklem ağrıları

Bağ kopmaları

Lif kopmaları

Kas ağrıları

Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları